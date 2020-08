Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Beschädigte Mauer

St. Ingbert, Peter-Eich-Straße (ots)

Im Tatzeitraum von Montagabend, den 10.08.2020 bis zum Dienstagvormittag, den 11.08.2020 wurde eine Palisadenmauer eines Anwesens in der Peter-Eich-Straße beschädigt. Der Schaden an insgesamt drei massiven Palisaden wurde vermutlich durch ein Fahrzeug verursacht. Bei Hinweisen wenden Sie sich an die Polizei in St. Ingbert.

