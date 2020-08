Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Fahrraddiebstahl

St.Ingbert-Rentrisch (ots)

Am 06.08.2020, in der Zeit zwischen 20:30 und 20:40 Uhr , wurde ein neben einem Wohnhaus in der Unteren Kaiserstraße abgestelltes schwarzes Herren-Mountainbike von einer bislang unbekannten Person entwendet. Täterhinweise bitte an die Polizei St. Ingbert.

