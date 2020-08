Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Fahrraddiebstahl

St. Ingbert-Mitte (ots)

Zwischen dem 04.08.2020 21:00 Uhr und dem 05.08.2020 08:00 Uhr, drang unbekannter Täter in die Garage eines Wohnhauses in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert ein. Dort öffnete er das Garagentor und entwendete ein Fahrrad der Marke KS CYCLING in Weiß. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei St. Ingbert melden

