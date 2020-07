Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Brand von zwei Papiertonnen

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 30.07.2020, gegen 03:23 Uhr ,stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung im Bereich der Otto-Toussaint-Straße in St. Ingbert fest,daß dort zwei vor einem Wohnhaus abgestellte Papiertonnen in Vollbrand standen.Von der alarmierten Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden.Die Papiertonnen wurden durch das Feuer komplett zerstört.Außerdem wurde eine angrenzende Pflanzenhecke leicht beschädigt.Es wird momentan davon ausgegangen, daß das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.Hinweise auf die Täter bitte an die Polizei St. Ingbert

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell