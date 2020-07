Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert-Mitte (ots)

Im Tatzeitraum vom 29.07.2020 19:25 Uhr - 19:55 Uhr kam es im Bereich des Parkplatzes der Lidl-Filiale in der Dudweilerstraße in 66386 St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach wurde ein dort auf dem Parkplatz abgestellter PKW von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Anschließend flüchtet das unfallverursachende Fahrzeug unerlaubt in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizei in St. Ingbert, Tel.: 06894-1090.

