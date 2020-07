Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Pkw

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum von 28.07.20, 22:00 Uhr bis zum 29.07.2020, 12:15 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter in der Elstersteinstraße in St. Ingbert mit einem unbekannten Gegenstand die Windschutzscheibe eines schwarzen BMW ein und zerkratze beide Fenster der Beifahrerseite. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06894-1090 mit der Polizei St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

