Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Pkw in der Straße "Alte Bahnhofstraße" in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Tatzeit vom 24.07.2020 18:00 Uhr bis 27.07.2020 07:20 Uhr wurde in der Straße "Alte Bahnhofstraße" in St. Ingbert, gegenüber eines Friseursalons, ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Hierbei wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A3, Baujahr 2005. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in St. Ingbert (Tel.: 06894/1090) in Verbindung zu setzen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell