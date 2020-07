Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Einbruch in einen Imbiss

St. Ingbert (ots)

Einem Streifenwagen der PI St. Ingbert fiel am 26.07.2020 gegen 09:30 Uhr ein nach oben gedrückter Rollladen an einem Imbiss in der Rickertstraße in 66386 St. Ingbert-Mitte auf.

Nach Rücksprache mit einem Verantwortlichen konnte festgestellt werden, dass im Tatzeitraum vom 25.07.2020, 14:30 Uhr bis zum 26.07.2020, 09:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter versuchte, in oben genannten Imbiss einzubrechen. Die Vollendung seiner Tat gelang ihm nicht.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in St. Ingbert erbeten.

