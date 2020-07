Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Körperverletzung an der Alten Tischtennishalle

St. Ingbert (ots)

Am 25.07.2020 gegen 07:03 Uhr kam es in der Gustav-Clauss-Anlage an der alten Tischtennishalle in 66386 St. Ingbert-Mitte zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 49-jährigen türkischen Geschädigten.

Zunächst kam es zwischen dem Geschädigten sowie dem späteren bislang unbekannten Täter zu Streitigkeiten, die dann in einer Tätlichkeit endeten. Hierbei schlug der Täter dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Nachdem der Geschädigte zu Boden fiel, trat der Täter nochmals ins Gesicht. Der Geschädigte wurde hierdurch verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Der bislang unbekannte Täter floh gemeinsam mit einem unbeteiligten Zeugen in Richtung Innenstadt. Der Täter konnte als ca. 20 Jahre alter, schmaler Mann mit schulterlangen, lockigen, blonden Haaren beschrieben werden. Er trug zur Tatzeit einen grauen Kapuzenpullover sowie eine Jeans und weiße Turnschuhe. Weiterhin hatte er einen Rucksack bei sich.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion St. Ingbert erbeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell