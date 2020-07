Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten auf der BAB 6

St. Ingbert (ots)

Am 24.07.2020, gegen 13.30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 6 in Höhe St. Ingbert ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Van die BAB 6, aus Richtung Homburg kommend, in Fahrtrichtung Saarbrücken. In Höhe der Abfahrt St. Ingbert-Mitte verlor sie die Kontrolle über den Van und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Van mehrmals, wobei er mit den dortigen Bäumen kollidiert und diese teilweise entwurzelte. Hiernach kam der Van im Wiesenbereich zum Stehen. Die Fahrerin wurde hierbei schwer, ihre beiden 5-jährigen Kinder leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Zeugen des Unfallherganges werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert unter Tel.: 06894-1090 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell