Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Einbruch im Gütterwieschen

St. Ingbert (ots)

In der Zeit vom 18.07.2020, 15:00 Uhr bis zum 19.07.2020, 01:00 Uhr überkletterte ein unbekannter Täter in Abwesenheit der Anwohner die Gartenmauer eines Einfamilienhauses in der Straße Am Gütterwieschen in St. Ingbert.

Am Gebäude versuchte er, die rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln, was ihm nicht gelang. Unverrichteter Dinge flüchtete der Täter.

An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von geschätzt 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt Ihre Polizei in St. Ingbert unter der 06894-1090 entgegen.

