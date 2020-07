Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an einem geparkten PKW

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 19.07.2020,wurde an einem geparkten blauen PKW, Toyota Yaris, der Außenspiegel der Fahrertür mutwillig beschädigt.Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz im Bereich Kaiser-/Schlachthofstraße. Der Täter könnte zu einer größeren Gruppe von jugendlichen Personen gehört haben, welche sich zum tatkritischen Zeitpunkt an der Örtlichkeit aufgehalten haben. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei St. Ingbert

