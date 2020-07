Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

St. Ingbert (ots)

Am Samstagabend, dem 18.07.2020 gegen 19:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 in St. Ingbert/ Mitte in Fahrtrichtung Saarbrücken. Ein 32-jähriger Mann aus St. Ingbert befuhr mit seinem Fahrzeug den Kurvenbereich der Abfahrt West der Autobahn, vermutlich mit überhöhter, nicht angepasster Geschwindigkeit und kommt dadurch von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug des Mannes, ein schwarzer BMW X3, überschlägt sich hierbei mehrfach über den angrenzenden Grüntrennungsstreifen und über die Auffahrt der Gegenfahrbahn und kommt letztendlich im Grünstreifen, der Autobahnauffahrt zur BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken, auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwer verletzt und musste ins Winterberg-Klinikum nach Saarbrücken eingeliefert werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell