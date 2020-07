Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit leicht Verletztem auf der Autobahnbrücke Bischmisheim

St. Ingbert/Bischmisheim/A6 (ots)

Am 15.07.2020 gegen 06:10 Uhr wurde der Polizeiinspektion St. Ingbert ein Verkehrsunfall auf der BAB 6 auf der Bischmisheimer Talbrücke in Fahrtrichtung Saarbrücken gemeldet. Hierbei konnte durch die eingesetzten Beamten auf der Bischmisheimer Talbrücke das unfallbeteiligte Fahrzeug auf der rechten Fahrspur quer stehend festgestellt werden. Der 40-jährige Fahrzeugführer aus Saarbrücken verlor nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei starkem Regen die Kontrolle über seinen grauen BMW 320 CI. In der Folge kollidierte der Fahrer dreimal mit insgesamt 5 Leitplankenelementen und kam nach ca. 80 Metern zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt. Bei einer Überprüfung der am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug nicht mehr zugelassen war. Die darauf befindlichen Zulassungsstempel als auch der TÜV-Stempel wurden durch den Fahrer von anderen, möglicherweise zuvor entwendeten, Kennzeichen abgekratzt und auf sein Kennzeichen aufgeklebt. Gegen den 40-Jährigen wird nun aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, die Abgabenordnung, das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie aufgrund von Urkundenfälschung ermittelt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell