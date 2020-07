Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Gewaltsamer Einbruch in ein Sportgeschäft in St. Ingbert, Kaiserstraße

St. Ingbert (ots)

Am frühen Sonntagmorgen,12.07.2020, gegen 02:00 Uhr, drangen drei bislang unbekannte männliche und schwarz bekleidete Personen gewaltsam durch die Eingangstür in ein Sportgeschäft in der Fußgängerzone in St. Ingbert ein. Die Täter erbeuteten u.a. Bargeld und diverse Kleidungsstücke.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell