Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Baumarkt in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 11.07.2020,gegen 02:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in den Obi-Baumarkt in der Oststraße in St. Ingbert ein. Die Täter entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge verschiedener Marken. Der entstandene Gesamtschaden bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

