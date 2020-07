Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag (09.07.2020) wurde in der Zeit zwischen 16:40 h und 17:15 h ein grauer BMW mit Kreiskennzeichen HOM auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in St. Ingbert-Rohrbach von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Geschädigte führte bei der Anzeigenerstattung an, dass der Unfall möglicherweise von einer Frau mit einem grauen Ford verursacht worden sein könnte.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter Tel. 06894 / 109-252 mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

