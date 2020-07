Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Bereits am Montag, den 06.07.2020, wurde in der Oststraße in St. Ingbert ein geparkter Pkw (roter Peugeot, Modell Partner) bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um den Kundenparkplatz des LIDL-Marktes. Der Unfall wurde am 09.07.2020 bei der Polizei St. Ingbert zur Anzeige gebracht.

Sollte jemand den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, wird um Rückmeldung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

