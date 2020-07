Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Kaiserstraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Zeit vom 05.07.2020, 20:30 Uhr, bis 06.07.2020, 10:50 Uhr, kam es in der Kaiserstraße, nahe der Otto-Toussaint-Straße, in 66386 St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Dieser hatte wohl beim Vorbeifahren oder Ein-/Ausparken den dort am Fahrbahnrand geparkten PKW des Geschädigten, einen schwarzen 3-er BMW beschädigt. Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen 35-jährigen Anwohner. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Sollten Passanten oder Anwohner sachdienliche Hinweise geben können, wird um Mitteilung bei der Polizeiinspektion St. Ingbert, unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

