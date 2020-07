Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

St.Ingbert (ots)

Am 02.07.2020 gegen 07:39 Uhr wurde der Polizeiinspektion St. Ingbert ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fahrzeug an der Einmündung Dudweilerstraße / Schlackenbergstraße gemeldet.

Die Örtlichkeit wurde durch ein Kommando oben genannter Dienststelle aufgesucht. Hierbei befand sich der Fahrradfahrer bereits in einem Rettungswagen und wurde erstversorgt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der 22-jährige Fahrradfahrer aus St.Ingbert zunächst in einem Bus, aus dem er samt Fahrrad an einer angrenzenden Bushaltestelle, ausstieg. Nach Aussteigen stieg der Fahrradfahrer auf sein Fahrrad und fuhr auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Sulzbach. Der 85-jährige Fahrzeugführer aus Sulzbach befuhr die Dudweilerstraße aus Richtung Sulzbach kommend und wollte nach links in die Schlackenbergstraße abbiegen.

Sowohl der Fahrradfahrer (vom Gehweg aus) als auch der Fahrzeugführer fuhren in der Folge in den Einmündungsbereich ein und kollidierten miteinander. Der Fahrradfahrer wurde auf die Windschutzscheibe aufgeladen, verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Das Fahrzeug des 85-Jährigen war nicht mehr fahrbereit, da die Windschutzscheibe geborsten war. Während des Unfalls befand sich ein Bus mit Fahrgästen an oben genannter Bushaltestelle.

Sollte jemand den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, wird um Rückmeldung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

