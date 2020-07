Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht auf Schmelzer-Parkplatz

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 01.07.2020 in der Zeit von 09:10h-11:10h wurde auf dem Schmelzer-Parkplatz in der Poststraße (linkerhand in Fahrtrichtung) ein geparkter grauer Hyundai durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein-/bzw. Ausparken beschädigt. Der beschädigte Hyundai parkte vorwärts in einer Parklücke (Queraufstellung) im Bereich der Hecken, zur Poststraße hin. An dem beschädigten Hyundai konnte roter Fremdlack festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei in St. Ingbert, Tel.: 06894-1090.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell