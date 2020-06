Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Mercedes auf dem Schmelzer-Parkplatz in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Samstag, den 27.06.2020 kam es zwischen 11:50 Uhr und 13:50 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Mercedes SL 500 (Sportcoupe) aus neuerer Produktion. Der auffällig matt grau lackierte SL 500 des 49 Jahre alten Geschädigten aus Ormesheim, war in diesem Zeitraum auf dem Schmelzer Parkplatz, Poststraße in St. Ingbert, geparkt. Das Fahrzeug wurde augenscheinlich absichtlich im Bereich der Motorhaube verkratzt. Die entstandene Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Sollten Passanten oder Anwohner verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um Mitteilung bei der Polizeiinspektion St. Ingbert, unter der Telefonnummer 06894/1090, gebeten.

