Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht auf Parkplatz

St. Ingbert (ots)

Am 22.06.20, zwischen 16:40 Uhr und 17:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Thomas Philipps, Grubenweg in St. Ingbert, ein blauer Ford Focus beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte auf bisher unbekannte Art und Weise die rechte Seite der vorderen Stoßstange des Ford Focus und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei St. Ingbert.

