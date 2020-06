Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl von 2 Flaschen Cremant aus Auslage eines Cafes entwendet

St.Ingbert (ots)

Ein bislang unbekannter Täter begibt sich am 19.06.2020, in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 10:50 Uhr, in den frei zugängigen Vorraum eines Cafés in der Kaiserstraße in St.Ingbert. Dort entwendet dieser zwei Flaschen Cremant d´Alcace im Gesamtwert von 17 EUR aus der dortigen Auslage und flüchtet von der Örtlichkeit. Der Besitzer des Cafés bemerkt die Tat und nimmt hierbei unmittelbar die Verfolgung des Täters auf. Der Täter kann hierbei vom Eigentümer in Tatortnähe gestellt werden und übergibt diesem im Anschluss freiwillig das Diebesgut. Im Nachgang flüchtet der Mann erneut in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung des Täters: -ca. 20-25 Jahre -kurze blonde Haare -Auffälligkeit: ein dunkel verfärbter Schneidezahn -ca. 170 - 180 cm groß -trug grünes Shirt und eine braune Jacke darüber.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion St.Ingbert entgegen

