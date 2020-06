Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Geldbeuteldiebstahl im Kaufland St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Freitagmittag, 19.06.2020, kam es in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:10 Uhr zu einem Geldbeuteldiebstahl im Kaufland St. Ingbert, im Grubenweg. Einer 82-jährigen Frau aus St. Ingbert, wurde während der Einkäufe, ihr Geldbeutel aus ihrer Stofftasche, die am Einkaufswagen hing, entwendet. Diebesgut waren Bargeld und die Papiere der Frau. Sollte es Zeugen der Tat geben, werden diese um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

