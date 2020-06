Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht

St. Ingbert (ots)

Am 18.06.2020 zwischen 08:30 Uhr und 18:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Saarbrücker Straße in 66386 St. Ingbert-Mitte einen Verkehrsunfall verursacht. Hierbei kollidierte der bislang unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Parkvorgang mit dem Fahrzeug des Geschädigten.

Bei dem Fahrzeug des Geschädigten handelt es sich um einen Toyota Aygo mit IGB-Kreiskennzeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Hinweise bitte an die Polizei St. Ingbert.

