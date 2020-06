Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Mähroboter geklaut

St. Ingbert, Heinrich-Hertz-Allee (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch, 16.06.2020 bis 17.06.2020, wurde durch eine unbekannte Person ein Rasenmähroboter inklusive Ladestation im Außengelände einer Firma in der Heinrich-Hertz-Allee in St. Ingbert entwendet. Hierbei wurden die Kabel, die das Mähgebiet des Mähroboters eingrenzen, aus der Wiese herausgerissen. Der Rasenmähroboter wurde später in der Straße 'Dudweilertal' in Höhe Dudweilertalbach (Rentrisch in Richtung Dudweiler) aufgefunden.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert entgegen.

