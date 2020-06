Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Beschädigter Briefkasten

St. Ingbert, Ludwigstraße (Fußgängerzone) (ots)

In der Zeit vom 12.06.2020, 20:00 Uhr und 13.06.2020, 09:30 Uhr wurde ein Briefkasten eines Mehrfamilienanwesens in der Ludwigstraße in St. Ingbert, welches sich inmitten der Fußgängerzone befindet, vermutlich mittels körperlicher Gewalt beschädigt. Es entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 50 Euro. Der Geschädigte wurde in der Vergangenheit des Öfteren Opfer von ähnlich gelagerten Sachverhalten.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

