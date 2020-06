Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Fahrzeug

St. Ingbert, Kaiserstraße (ots)

Am Samstag, den 13.06.2020, kam es zwischen 02:10 Uhr und 15:55 Uhr zu einer Sachbeschädigung eines roten Citroen Berlingo, welcher vor dem Anwesen Kaiserstraße 138 in St. Ingbert (Gaststätte Loreley) abgestellt war. Am Fahrzeug wurde der Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von circa 200 Euro.

Zeugen, die den Vorgang gesehen haben oder Angaben machen können, werden gebeten sich an die Polizei St. Ingbert zu wenden.

