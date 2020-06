Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Geldbeuteldiebstahl in Einkaufsmarkt

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 10.06.2020 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Diebstahl von einem Geldbeutel aus einem Einkaufswagen. Zur Tatzeit war die Geschädigte, eine 22-Jährige aus Blieskastel, im Kaufland in St. Ingbert einkaufen. Nachdem sie ihren Einkauf an der Kasse bezahlt hatte, entwendete ein unbekannter Täter den Geldbeutel der Geschädigten aus deren Einkaufswagen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro. Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Information an die Polizeiinspektion St. Ingbert, unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell