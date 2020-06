Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

St. Ingbert, Mühlstraße (ots)

Am 10.06.2020 ereignete sich gegen 16:10 Uhr in der Mühlstraße in St. Ingbert-Rohrbach ein Verkehrsunfall mit drei unfallbeteiligten Fahrzeugen und einer beschädigten Straßenlaterne. Der Unfallverursacher kommt aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, überfährt die Gegenfahrbahn, streift ein parkendes Fahrzeug und kollidiert anschließend frontal mit einem weiteren, am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Die Mühlstraße musste teilweise vollgesperrt werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 60.000EUR.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell