Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Wohnungseinbruch mit Tresorentwendung und KFZ.-Diebstahl.

St.Ingbert / Homburg (ots)

Am 10.06.2020 im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr - 15:09 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße Zur Rentrischer Kirche in St.Ingbert / Rentrisch durch unbekannte Täter eingebrochen. Hierbei wurde mindestens ein schwerer Metalltresor u.a. mit mehreren tausend Euro Bargeld entwendet. Im Anwesen wurde zudem noch ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Mit diesem wurde das im Eigentum des Geschädigten stehende Fahrzeug, eine Mercedes Benz E-Klasse, in der Einfahrt des Anwesens als Fluchtfahrzeug genutzt. Das Fahrzeug konnte später im Bereich von Homburg ausgebrannt festgestellt werden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/1090 entgegen.

