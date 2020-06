Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Diebstahl am Fahrzeug

Reinhold-Becker-Straße, St. Ingbert (ots)

Am 31.05.2020 zwischen 00:30 Uhr und 19:30 Uhr hat eine bislang unbekannte Person in der Reinhold-Becker-Straße in St. Ingbert-Mitte versucht, am Fahrzeug des Geschädigten, einem schwarzen Mini, das "Mini"-Zeichen von der Motorhaube abzureißen.

Durch diesen Vorgang wurde die Motorhaube des Fahrzeugs beschädigt. Zu einem Diebstahl kam es nicht.

Wenden Sie sich bei Hinweisen bitte an die Polizei St. Ingbert.

