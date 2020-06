Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht

St. Ingbert (ots)

In der Zeit vom 24.05.2020, 12:00 Uhr bis 30.05.2020, 16:20 Uhr ereignete sich in der "Untere Kaiserstraße" ein Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der Unfallverursacher befuhr die "Untere Kaiserstraße" aus Richtung Saarbrücken kommend in Fahrtrichtung St. Ingbert. Hierbei touchierte er mit seinem PKW einen am rechten Straßenrand ordnungsgemäß geparkten blauen 1er BMW. Der BMW wurde im linken hinteren Fahrzeugbereich beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (Telefon: 06894-1090) in Verbindung zu setzen.

