Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Pkw auf Lidl-Parkplatz in Rohrbach zerkratzt

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Bislang unbekannter Täter beschädigte mit mehreren Kratzern am Samstag, 30.05.2020, in der Zeit zwischen 18:20 und 18:55 Uhr, den auf dem LIDL-Parkplatz in Rohrbach abgestellten Pkw der Geschädigten. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelte es sich um den grauen Golf einer 36-jährigen Frau aus St. Ingbert. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Hinweise werden bei der Polizei in St. Ingbert, Tel.: 06894-1090, entgegengenommen.

