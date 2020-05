Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter PKW-Aufbruch

St. Ingbert-Hassel (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit vom 29.05.2020, 18:30 Uhr bis 30.05.2020, 09:15 Uhr einen Renault Twingo, der in einer Einfahrt in der Straße "Hasseler Pfad" geparkt war, mittels Hebelwerkzeug aufzubrechen. Der Täter ließ aus bislang unbekannten Gründen von der weiteren Tatausführung ab.

Hinweise bitte an die Polizei St. Ingbert, Tel.: 068941090.

