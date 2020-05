Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Tankbetrug in der Oberen Kaiserstraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am Sonntag, 24.05.2020, betankte um 19:10 Uhr ein Unbekannter seine schwarze Audi Limousine an der Shelltankstelle in St. Ingbert-Rohrbach, in der Oberen Kaiserstraße. Anschließend verließ er die Tankstelle mit seinem Fahrzeug, ohne den fälligen Betrag für die Tankfüllung zu bezahlen, in Richtung Rohrbach-Mitte. Sollte es Zeugen des Vorfalls geben, wird darum gebeten, sich bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell