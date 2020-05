Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Kein normaler Unfall

St. Ingbert (ots)

Um 19:30 Uhr wurde der Polizei St. Ingbert heute ein Verkehrsunfall mit Verletzten auf der L 244 von St. Ingbert gemeldet. Als die Rettungssanitäter und die Beamten vor Ort eintrafen, stand ein VW Touran in der Böschung der L 244, daneben zwei verletzte Männer.

Die Unfallaufnahme erbrachte zunächst recht unspektakulär, dass zwei St. Ingberter Männer (51 und 46 Jahre alt) gemeinsam in ihrem Pkw nach Sulzbach fuhren. Bei der Befragung der Männer staunten die Beamten jedoch nicht schlecht: Während der Fahrt begann der 46-jährige Beifahrer usbekischer Abstammung (amtsbekannt im Übrigen) den 51-jährigen Fahrer zu provozieren und zu bedrohen, so dass ein seit längerer Zeit schwelender Konflikt im Fahrzeug zunächst verbal ausbrach. Unerwartet schlug der Beifahrer dem Fahrer während der Fahrt mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Fahrer eine Notbremsung vollzog. Da der aggressive Beifahrer nun nicht mit der Notbremsung mitten auf der L 244 einverstanden war, trat er dem Fahrer an den Kopf. Der Fahrer ließ den Angriff nicht auf sich sitzen und griff dem Angreifer u.a. heftig in den Genitalbereich, während das Fahrzeug in die Böschung zurückrollte und offenbar geringfügig beschädigt wurde.

Beide Männer wurden mit Verletzungen in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Gegen beide Männer wurde Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet. Gegen den 46-jährigen Beifahrer wurde zusätzlich ein Verfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei St. Ingbert erbeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell