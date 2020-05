Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Fahrerflucht in der Albert-Weisgerber-Allee

St. Ingbert (ots)

In der Zeit vom 20.05.2020, 17:00 Uhr bis zum 21.05.2020, 12:47 Uhr, wurde in der Albert-Weisgerber-Allee in Höhe des Anwesens 71 in 66386 St.Ingbert eine Fahrerflucht begangen.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten schwarzen Audi A1 mit IGB-Kennzeichen beim Ein- bzw. Ausparken und entfernte sich vom Unfallort, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Der beschädigte Audi war in der Albert-Weisgerber-Alle am rechten Fahrbahnrand im Bereich der Hochhäuser geparkt. Es entstand ein Lackschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in St. Ingbert erbeten.

