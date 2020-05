Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfall mit 12-jähriger Radfahrerin

St. Ingbert (ots)

Am 21.05.2020 gegen 15:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer 12-jährigen Fahrradfahrerin in der Steckentalstraße in 66386 St. Ingbert-Oberwürzbach.

Nach Angaben von Unfallzeugen befuhr die 12-jährige Radfahrerin gemeinsam mit ihrem Bruder mit ihrem Fahrrad die Steckentalstraße aus der Wölbelstraße kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße. Zwei Unfallzeugen wollten die beiden Fahrradfahrer passieren lassen und hielten daher an.

Während der Bruder an einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug vorbeifuhr, fuhr die 12-jährige aus bislang unbekannten Gründen auf das Heck des geparkten Fahrzeugs auf. Durch den Aufprall fiel sie danach nach links auf die Fahrbahn. Sie trug aber hierbei einen Schutzhelm.

Die Fahrradfahrerin wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Steckentalstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme, ca. 30 Minuten, voll gesperrt.

