Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert gesucht

St. Ingbert (ots)

In dem Zeitraum vom 18.05.2020, 15.00 Uhr, bis zum 19.05.2020, 09.15 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw die Josefstaler Straße in St. Ingbert, in Richtung Schnappach. In Höhe des Anwesens Nr. 66 der Josefstaler Straße streifte er/sie den rechtsseitig geparkten Pkw, einen blauen Hyundai Kombi vom Typ i40, des Geschädigten. Dieser wurde hierdurch im Bereich der gesamten Fahrerseite erheblich beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Tel.-Nr.: 06894-1090 entgegen.

