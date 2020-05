Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

St.Ingbert (ots)

Am 18.05.2020 kam es um 21:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person im Einmündungsbereich der Oberen Kaiserstraße / Kirkeler Dell in St. Ingbert/Rohrbach.

Ein 18-Jähriger Mann aus Rohrbach befuhr mit seinem Fahrrad die Straße "Kirkeler Dell" in Rohrbach in Fahrtrichtung "Obere Kaiserstraße". An der Einmündung Kirkeler Dell/Obere Kaiserstraße bog der Fahrradfahrer nach links in die Obere Kaiserstraße ein, ohne das dortige Stoppschild zu beachten . Hierbei kollidiert er mit dem vorfahrtberechtigten Pkw einer 40-jährigen Frau aus Hassel, welche die Obere Kaiserstraße in Fahrtrichtung Kirkel befuhr. Der Fahrradfahrer wurde von der Motorhaube des Autos aufgeladen und prallte mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe des PKW, bis er letztlich mit leichten Verletzungen auf der Fahrbahn in Unfallendstellung zum Liegen kam. Der Radfahrer konnte selbstständig die Fahrbahn verlassen und auf dem Gehweg, auf einer dortigen Sitzbank, das Eintreffen des Krankenwagens abwarten. Die Fahrerin des PKW, sowie deren Beifahrer werden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und waren nicht mehr fahrbereit. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Obere Kaiserstraße ca. 1 Stunde voll gesperrt. Wie sich im Zuge der weiteren Ermittlungen herausstellte, stand der Fahrradfahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St.Ingbert in Verbindung zu setzen.

