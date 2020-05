Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz Oststraße

St. Ingbert, Oststraße (ots)

Im Tatzeitraum vom 16.05.2020 10:45 Uhr - 11:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz der ALDI-Filiale in der Oststraße in 66386 St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter PKW von einem bislang unbekannten Fahrzeug (vermutlich weiß) beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

