Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Rollerdiebstahl nahe Fußgängerzone - Zeugen gesucht

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 04.05.2020 wurde zwischen 09:00 Uhr und 13:15 Uhr in der Kirchengasse in St. Ingbert, ein schwarzer Motorroller der Marke Piaggio entwendet. Das Fahrzeug des 53 Jahre alten Geschädigten aus Kleinblittersdorf, mit einem Wert um die 2000 Euro, war zwischen Kirche und Fußgängerzone auf dem dortigen Verbindungsweg abgestellt. Das Lenkradschloss sei ordnungsgemäß arretiert gewesen. Der Geschädigte beanzeigte den Diebstahl in der Folge zeitnah bei der Polizei St. Ingbert. Zeugen die den Diebstahl des Rollers beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894-1090) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell