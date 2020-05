Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht mit Feststellung des Unfallverursachers in St. Ingbert-Hassel

St. Ingbert-Hassel (ots)

In der Nacht vom 01.05.2020, auf den 02.05.2020, wurde der in der Kirchstraße in St. Ingbert-Hassel geparkte Seat Ibiza eines 27-Jährigen St. Ingberters beschädigt. Ein anderes Fahrzeug hatte das Fahrzeug des Geschädigten wohl gestreift und dabei auf der gesamten Seite zerkratzt. Anschließend hatte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 3000 Euro geschätzt. Eine eigens durch den geschädigten St. Ingberter angestellte Nachschau in den angrenzenden Straßen, führte zur Feststellung eines BMWs, in einer nur 500 m weit entfernten Straße. Das Fahrzeug hatte korrespondierende Unfallschäden. Zusammen mit Beamten der Polizei St. Ingbert wurde das Fahrzeug in Augenschein genommen und der Fahrzeughalter befragt. Dabei gab sich der 26-Jährige Halter als Unfallverursacher zu erkennen. Er habe in der Nacht wohl versucht, den Halter des beschädigten Fahrzeuges ausfindig zu machen, seine Anstrengungen jedoch dann eingestellt und sei nach Hause gefahren. Die dringend fällige Unterrichtung der Polizei, in einem solchen Fall, hatte er unterlassen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, was auch den Verlust der Fahrerlaubnis nach sich ziehen kann.

