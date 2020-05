Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an KFZ in der Gartenstraße

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Gartenstraße, unmittelbar im Bereich der Einmündung in die Jägerstraße, wurde in der Nacht vom 01.05.2020 auf den 02.05.2020, zwischen 21 Uhr und 12 Uhr, eine Sachbeschädigung am roten Ford Focus eines 49-jährigen Anwohners verübt. Ein bislang unbekannter Täter hatte den zur Fahrbahn gerichteten Seitenspiegel am Fahrzeug beschädigt, indem er das Spiegelglas einschlug oder einwarf. Ein Verkehrsunfall konnte als Ursache der Beschädigung ausgeschlossen werden. Sollten Anwohner oder Passanten Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

