Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl von Kennzeichen am Autohaus in Rohrbach

St.Ingbert (ots)

Am Wochenende vom 25.04.2020 bis zum 27.04.2020 wurde bei einem Autohaus in der Oberen Kaiserstraße in Rohrbach das hintere Kennzeichen eines Vorführwagens entwendet. Das St.Ingberter-Kreiskennzeichen (IGB-) war an einem Dacia Logan angebracht. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894-1090) in Verbindung zu setzen.

