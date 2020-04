Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am 14.04.2020 ereignete sich gegen 09:50 Uhr in der Oberen Kaiserstraße in Höhe des Anwesens 167 in Rohrbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug wurde durch einen Vorbeifahrenden beschädigt. Das beschädigte Fahrzeug stand in Fahrtrichtung Kirkel. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

