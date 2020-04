Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Fahrraddiebstahl aus Garage in der Ensheimer Straße

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 09.04.2020 kam es in der Tatzeit zwischen 17 und 21 Uhr, in der Ensheimer Straße, in unmittelbarer Nähe zur Einmündung in die Karl-August-Woll-Straße, in St. Ingbert, zu einem Diebstahl eines weißen Mountainbikes der Marke Giant, aus einer zum Tatzeitpunkt verschlossenen Garage. Hierzu gelangte ein unbekannter Täter durch den Seiteneingang oder das Garagentor in die Garage und entwendete im Anschluss das dort stehende Fahrrad. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/1090 entgegen.

