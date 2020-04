Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Poststraße in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am Montag,den 06.04.2020, kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:20 Uhr in der Poststraße in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte hierbei beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel eines auf dem rechtsseitigen Parkstreifen ordnungsgemäß geparkten grauen Hyundai i40 und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter Tel.: 06894-1090 entgegen.

